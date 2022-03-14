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Японский концерн Bridgestone остановит производство и ввоз шин в Россию

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 11:27
Японский концерн Bridgestone остановит производство и ввоз шин в Россию
Автор: Мария Кучерявец

Один из крупнейших производителей шин Bridgestone закроет свой завод в российском городе Ульяновске. Также компания решила прекратить экспорт продукции в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Bridgestone Group глубоко расстроен и обеспокоен из-за ситуации в Украине и надеется на скорейшее восстановление мира и безопасности. После тщательного и всестороннего изучения ситуации Bridgestone решил приостановить локальное производство в РФ и экспорт в Россию", - говорится в заявлении.

По данным компании, решение вступает в силу 14 марта, а завод будет закрыт 18 марта. Компания также решила убрать из страны всех японских сотрудников вместе с семьями.

Отметим, из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые бренды продолжают покидать рынок РФ. По данным украинского МИДа, таких компаний уже почти 200.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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