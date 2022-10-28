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Фінський виробник шин Nokian продав свій завод у Росії. Названо покупця

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П'ятниця 28 жовтня 2022 17:30
Фінський виробник шин Nokian продав свій завод у Росії. Названо покупця Фото: фінський виробник шин Nokian продав свій завод у Росії (moderntiredealer.com)
Автор: Константин Широкун

Фінський виробник шин Nokian Tyres продав російський завод "Татнафти". Орієнтовна сума угоди – 400 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

"Nokian Tyres підписала угоду про продаж своїх російських підприємств ПАТ "Татнафта". Очікується, що ціна купівлі без боргів і коштів складе близько 400 млн євро. На остаточну ціну купівлі впливають, серед іншого, коригування чистих коштів та оборотного капіталу, а також зміни обмінного курсу", - йдеться у повідомленні компанії.

Сукупні інвестиції Nokian у російське підприємство до 2013 року становили понад 530 млн євро. У 2021 році близько 80% шин компанії для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а бізнес-напрямок "Росія та Азія" забезпечило 20% чистих продажів. У рамках виходу з російського бізнесу в другому кварталі 2022 Nokian Tyres отримала 280,7 млн євро знецінених активів.

Раніше ми писали, що фінський виробник шин Nokian Tyres починає контрольований вихід із російського ринку. У Росії у компанії залишився найбільший виробничий актив - завод у місті Всеволожськ.

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Російська Федерація Nokian Tyres
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