Японський виробник шин Bridgestone продасть свій завод у Росії
Японський виробник шин Bridgestone шукає покупця своїх російських активів. Компанія розраховує піти з Росії протягом кількох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
"Група компаній Bridgestone ретельно і всебічно розглянула ситуацію з урахуванням інтересів своїх співробітників, клієнтів і постачальників в умовах таких невизначеностей, як проблеми з поставками в Росії, і почала розгляд можливості передачі бізнесу", - йдеться в заяві компанії.
Bridgestone призупинила роботу заводу в Ульяновську та постачання до Росії 18 березня. Компанія ухвалила це рішення у зв'язку з перебоями в ланцюжку постачання та логістики, а також волатильністю національної та іноземної валют на вторгнення РФ в Україну.
Понад 1 тисячу російських співробітників Bridgestone продовжували отримувати зарплату та користуватися пільгами навіть після припинення діяльності у березні. Компанія очікує, що процес передачі активів новим власникам триватиме кілька місяців. Частка виручки від російського бізнесу групи Bridgestone становила менше ніж 2%.
Раніше ми писали, що один із найбільших виробників шин, японська компанія Bridgestone закрила свій завод у російському місті Ульяновську. Також компанія вирішила припинити експорт продукції до РФ.
Також повідомлялося, що фінський виробник шин Nokian Tyres продав російський завод "Татнафти". Орієнтовна сума операції склала 400 млн євро.
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