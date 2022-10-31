Японський виробник шин Bridgestone продасть свій завод у Росії

"Група компаній Bridgestone ретельно і всебічно розглянула ситуацію з урахуванням інтересів своїх співробітників, клієнтів і постачальників в умовах таких невизначеностей, як проблеми з поставками в Росії, і почала розгляд можливості передачі бізнесу", - йдеться в заяві компанії.

Bridgestone призупинила роботу заводу в Ульяновську та постачання до Росії 18 березня. Компанія ухвалила це рішення у зв'язку з перебоями в ланцюжку постачання та логістики, а також волатильністю національної та іноземної валют на вторгнення РФ в Україну.

Понад 1 тисячу російських співробітників Bridgestone продовжували отримувати зарплату та користуватися пільгами навіть після припинення діяльності у березні. Компанія очікує, що процес передачі активів новим власникам триватиме кілька місяців. Частка виручки від російського бізнесу групи Bridgestone становила менше ніж 2%.