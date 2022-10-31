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Японский производитель шин Bridgestone продаст свой завод в России

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Москва, Понедельник 31 октября 2022 12:19
Японский производитель шин Bridgestone продаст свой завод в России Фото: японский производитель шин Bridgestone продаст свой завод в РФ (bridgestoneamericas.com)
Автор: Константин Широкун

Японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя своих российских активов. Компания рассчитывает уйти из России в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса", - говорится в заявлении компании.

Bridgestone приостановила работу завода в Ульяновске и поставки в Россию 18 марта. Компания приняла это решение в связи с перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют на вторжения РФ в Украину.

Более 1 тысячи российских сотрудников Bridgestone продолжали получать зарплату и пользоваться льготами даже после приостановки деятельности в марте. Компания ожидает, что процесс передачи активов новым владельцам займет несколько месяцев. Доля выручки от российского бизнеса в группе Bridgestone составляла менее 2%.

Ранее мы писали, что один из крупнейших производителей шин, японская компания Bridgestone закрыла свой завод в российском городе Ульяновске. Также компания решила прекратить экспорт продукции в РФ.

Также сообщалось, что финский производитель шин Nokian Tyres продал российский завод "Татнефти". Ориентировочная сумма сделки составила 400 млн евро.

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