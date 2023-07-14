Японський виробник автомобілів Isuzu продав свій бізнес у Росії, - ЗМІ

Зазначається, що компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику ПАТ "Соллерс", який придбав завод Isuzu.

Компанія Isuzu була змушена зупинити виробництво в Росії в березні 2022 року після того, як через агресію РФ було порушено постачання запчастин.

Російське видання "Інтерфакс" повідомило, що ПАТ "Соллерс" закрив операцію з придбання 100% часток АТ "Ісузу Рус".

Збитки Isuzu

Це призвело до того, що виробник вантажівок зафіксував спеціальний збиток у розмірі 12 мільйонів доларів у фінансовому році, що закінчився в березні.

У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість відходу з російського ринку.

Виробничі можливості Isuzu у РФ

Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, розпочате 2008 року, до війни становило лише 1% від світового виробництва комерційних вантажівок.

За даними сайту компанії, у 2021 році російський підрозділ виробив близько 3700 автомобілів.

Isuzu

Перша японська автомобілебудівна компанія. Штаб-квартира - в Токіо. Заснована в 1916 році. Назву Isuzu дано на честь однієї з річок Японії.

Isuzu Motors - один з найбільших у світі виробників вантажівок, позашляховиків і автобусів. Також компанія відома своїми дизельними двигунами (у тому числі для великого ряду автомобілів GM).

Іноземний бізнес у Росії після війни

CNN писало, що понад тисяча великих компаній зобов'язалися залишити РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, але деякі відомі фірми нині звинувачуються у порушенні своїх обіцянок.

Також нещодавно повідомлялось, що американські компанії Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. торік зафіксували бурхливе зростання продажів на території Росії.

Проте міжнародна компанія з виробництва паперу та упаковки Mondi продала три своїх підприємства в Росії.