Японский производитель автомобилей Isuzu продал свой бизнес в России, - СМИ

Отмечается, что компания продала свою долю в бизнесе российскому автопроизводителю ПАО "Соллерс", который приобрел завод Isuzu.

Компания Isuzu была вынуждена остановить производство в России в марте 2022 года после того, как из-за агрессии РФ были нарушены поставки запчастей.

Российское издание "Интерфакс" сообщило, что ПАО "Соллерс" закрыло операцию по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус".

Ущерб Isuzu

Это привело к тому, что производитель грузовиков зафиксировал специальный убыток в размере 12 миллионов долларов в финансовом году, закончившемся в марте.

В ноябре 2022 года компания заявила, что рассматривает возможность ухода с российского рынка.

Производственные возможности Isuzu в РФ

Производство автомобилей Isuzu в России, начатое в 2008 году, до войны составляло лишь 1% от мирового производства коммерческих грузовиков.

По данным сайта компании, в 2021 году российское подразделение произвело около 3700 автомобилей.

Isuzu

Первая японская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира - в Токио. Основана в 1916 году. Название Isuzu дано в честь одной из рек Японии.

Isuzu Motors - один из крупнейших в мире производителей грузовиков, внедорожников и автобусов. Также компания известна своими дизельными двигателями (в том числе для большого ряда автомобилей GM).

Иностранный бизнес в России после войны

CNN писало, что более тысячи крупных компаний обязались покинуть РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, но некоторые известные фирмы сейчас обвиняются в нарушении своих обещаний.

Также недавно сообщалось, что американские компании Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. в прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России.

Тем не менее международная компания по производству бумаги и упаковки Mondi продала три своих предприятия в России.