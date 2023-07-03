Міжнародний виробник паперу Mondi продав частину своїх активів у Росії

Міжнародна компанія з виробництва паперу та упаковки Mondi продала три своїх підприємства в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

"Після оголошення 15 грудня 2022 року про угоду щодо продажа трьох російських підприємств із переробки упаковки групі "Готек" за загальну суму 1,6 млрд рублів (18 млн доларів - ред.) підтверджує, що група "Готек" отримала всі необхідні дозволи, і наразі угоду завершено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Mondi отримала чисту виручку в розмірі 30,4 млн євро від цього продажу на свій рахунок в австрійському банку.

Таким чином "Готек" отримає завод з виробництва упаковки з гофрокартону в Липецькій області (м. Лебедянь) і два заводи з виробництва гнучкого паковання в Ярославській і Свердловській областях Росії.

Бізнес, який ще залишився у Росії

Разом з тим, Mondi все ще розраховує продати своє основне підприємство в Сиктивкарі.

"Рада, як і раніше, продовжує розглядати всі альтернативні варіанти продажу", - зазначили в компанії.

Mondi є світовим лідером у галузі виробництва упаковки та паперу. У компанії працює близько 21 000 осіб, вона присутня в понад 30 країнах світу, переважно в Європі, Північній Америці та Південній Африці.

Міжнародний бізнес виходить з ринку Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Також австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у Росії.