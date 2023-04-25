Японский стартап совершит сегодня высадку модуля на Луну: трансляция

Японская компания ispace готовится совершить частную посадку модуля Hakuto-R на Луну в 19:40 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Онлайн-трансляция

Как отмечают представители компании, в случае изменения условий - есть три альтернативных места посадки. В то же время, в зависимости от места - меняется и дата:

26 апреля;

1 мая;

3 мая.

Сообщается, что посадочный модуль Hakuto-R стартовал в декабре 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9 и находится ориентировочно в 100 километрах над поверхностью Луны. С начала операции модуль послал множество изображений с орбиты.

"Посадочный модуль выполнит торможение главной движущейся установкой, чтобы замедлиться во время схождения с орбиты. Используя серию предварительно установленных команд, посадочный модуль отрегулирует свое положение и снизит скорость, чтобы совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Процесс продлится около часа", - пишут представители компании.

В частности, на борту миссии есть: