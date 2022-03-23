Японский производитель техники Sharp прекратил поставки в Россию

"Мы как Sharp Group глубоко обеспокоены текущим конфликтом, который развивается в Украине. Мы посылаем наши молитвы всем жертвам конфликта и искренне желаем скорейшего мирного решения. Чтобы поддержать гуманитарную программу, наши предприятия также будут делать местные пожертвования на благотворительные организации, которые принимают участие в этой работе, наряду с индивидуальными усилиями по оказанию помощи. Сейчас Sharp Group приостанавливает поставки в Россию из-за конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры на основе духа нашей хартии корпоративного поведения Sharp Group", - говорится в заявлении.

Напомним, из-за введенных санкций за полномасштабное вторжение в Украину Россия может остаться без лифтов. Запчастей для их бесперебойной работы у страны осталось лишь на полгода.

РФ вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.