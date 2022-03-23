Японський виробник техніки Sharp припинив поставки в Росію

"Ми як Sharp Group глибоко стурбовані поточним конфліктом, що розвивається в Україні. Ми посилаємо наші молитви всім жертвам конфлікту та щиро бажаємо якнайшвидшого мирного вирішення. Щоб підтримати гуманітарну програму, наші підприємства також будуть робити місцеві пожертви на благодійні організації, які беруть участь у цій роботі, поряд із індивідуальними зусиллями щодо надання допомоги. Наразі Sharp Group призупиняє поставки в Росію через конфлікт. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживатимемо адекватних заходів на основі духу нашої хартії корпоративної поведінки Sharp Group", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, через введені санкції за повномасштабне вторгнення в Україну Росія може залишитися без ліфтів. Запчастин для їх безперебійної роботи у країни залишилося лиш на півроку.

РФ вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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