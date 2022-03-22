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Россия может остаться без лифтов из-за введенных санкций. Запчастей хватит лишь на полгода

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Москва, Вторник 22 марта 2022 12:02
Россия может остаться без лифтов из-за введенных санкций. Запчастей хватит лишь на полгода Фото: Россия может остаться без лифтов из-за введенных санкций (freepik)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за введенных санкций за полномасштабное вторжение в Украину Россия может остаться без лифтов. Запчастей для их бесперебойной работы у страны осталось лишь на полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую газету "Аргументы и Факты".

Как пояснил российскому изданию генеральный директор Ассоциации "Российское лифтовое объединение" Петр Харламов, комплектующих для производства лифтов хватит на полгода.

"70% деталей российские и только 30% импортные. Но есть важнейшие узлы, которые собираются из импортных комплектующих. Так, в работе станции управления лифтом очень многое зависит от микропроцессоров и микроконтроллеров, которые изготавливают на Тайване и в Китае. Если поставки этих чипов запретят, то не понятно, как решать эту проблему", - рассказал Харламов.

Он объяснил, что "хотя Китай - дружественная страна", в этом производстве используются американские технологии, а владельцы технологий могут требовать закрыть доступ к ним, и компании-производители ничего не смогут с этим сделать.

"Программное обеспечение лифтов также импортное, мы давно требовали решить этот вопрос, чтобы лифты говорили на русском. Последние 8 лет мы просили Минпромторг наладить производство микроэлектроники в России. Эта проблема является ключевой не только для нас, но и для автомобилестроения, авиастроения, связи, даже ракеты у нас летают с микропроцессорами иностранного производства", - отметил Харламов.

Он отметил, что это одним важным узлом является лебедка-устройство, которое поднимает и опускает кабину лифта.

"Наши предприятия пока не пришли к такому же соотношению "цена-качество", на котором находятся зарубежные производители. Мы также не можем пока что собирать лифты, которые ездят скорее 4 м/сек и могут проходить более 30 остановок в разных направлениях", - сказал Харламов.

Также, по его словам, важной проблемой, которая может остановить производство, подорожание металла, цена которого составляет не менее 20% себестоимости лифта.

"Импортные лифты занимают 25% нашего рынка. Крупнейшие западные производители остановили поставки России. С официальными заявлениями о приеме новых заказов уже выступили Otis, KONE и TK Elevator, другие пока молчат. Неизвестно, что именно будет с совместными производствами, среди которых есть очень важные. Например, у Otis есть совместное производство со ЩЛЗ "Щербинка ОТИС Лифт" (у Otis - 55%, российская компания - 45%), которое производит лебедки для лифтов", - добавил Харламов.

Отметим, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился подробностями относительно очередного пакета санкций Европейского Союза против России.

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