Японский частный стартап впервые запустил космический аппарат на Луну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo .

Как сообщает агентство, запуск производился с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В космос аппарат Hakuto-R, изготовленный частной компанией Ispace, вывела ракету Falcon 9 корпорации SpaceX. Планируемый срок приземления посадочного модуля на Луну - в конце апреля 2023 года.

Посадочный модуль стартапа имеет высоту около 2,3 метра и ширину 2,6 метра. В процессе полета он отделится от ракеты-носителя, а затем нацелится на точку примерно в 1,5 млн километров от Земли.

Космический путь Hakuto-R к Луне займет около пяти месяцев, поэтому для сбережения горючего и средств была выбрана длинная, но энергоэффективная траектория полета. Ожидается, что в течение 10 дней после посадки луноходы - один японский, другой разработанный в ОАЭ - будут передавать на Землю фотографии лунной поверхности и проводить другие исследования.

"Это был очень красивый запуск", - сказал генеральный директор и основатель Ispace Такеши Хакамада.

Он отметил, что компания Ispace планирует вторую высадку на Луну в 2024 году. Это одна из компаний, выбранных Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США для сбора образцов с поверхности Луны в рамках программы исследования Луны NASA.