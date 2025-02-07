Японський прем'єр прибув до США: що обговорюватимуть із Трампом

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба прибув до Сполучених Штатів перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Як очікується, вони обговорять поглиблення співпраці в галузі оборони та економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

П'ятничний візит робить Ішибу першим азійським лідером, який зустрінеться з Трампом після повернення президента на посаду. Довгоочікувана зустріч відбудеться в той час, коли глава Білого дому закликає партнерів збільшити витрати на оборону.

Ісіба, ймовірно, спробує обговорити японські інвестиції в США, а також альянс двох країн у сфері безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де Японія відіграє центральну роль у стратегії безпеки Вашингтона.

Видання зазначає, що США підтримують значну військову присутність у Японії згідно з договором про взаємне співробітництво і безпеку 1960 року. Зокрема, збройні сили США в Японії, штаб-квартира яких розташована на авіабазі Йокота, складаються з близько 60 000 військовослужбовців, розміщених у країні.

"Я хотів би підтвердити на зустрічі з президентом, що Японія і США співпрацюватимуть у сфері економіки та безпеки, що ми разом працюватимемо над досягненням миру, розвитком свободи і відкритості в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами", - сказав японський прем'єр.

Ішиба додав, що сподівається "зміцнити довіру" з Трампом під час їхньої зустрічі.

CNN пише, що на порядку денному також може бути пропозиція злиття металургійних компаній US Steel і японської Nippon Steel, заблокованих в січні ексглавою Білого дому Джо Байденом, який послався на міркування національної безпеки.

Агентство Reuters повідомляло, що Трамп виступає проти угоди. За даними видання, у четвер президент США провів зустріч із гендиректором US Steel Девідом Беррітом перед зустріччю з Ішибою.

Зі свого боку Nippon Steel повторила в четвер, що ця заявка є "найкращою пропозицією" для US Steel.

"Я сподіваюся, що зустріч Ішиби і Трампа донесе це до Трампа і відкриє шлях до угоди", - сказав заступник японської компанії Такахіро Морі.