Японский премьер прибыл в США: что будут обсуждать с Трампом

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба прибыл в Соединенные Штаты перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, они обсудят углубление сотрудничества в области обороны и экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пятничный визит делает Ишибу первым азиатским лидером, который встретится с Трампом после возвращения президента в должность. Долгожданная встреча состоится в то время, когда глава Белого дома призывает партнеров увеличить расходы на оборону.

Исиба, вероятно, попытается обсудить японские инвестиции в США, а также альянс двух стран в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Япония играет центральную роль в стратегии безопасности Вашингтона.

Издание отмечает, что США поддерживают значительное военное присутствие в Японии в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве и безопасности 1960 года. В частности, вооруженные силы США в Японии, штаб-квартира которых находится на авиабазе Йокота, состоят из около 60 000 военнослужащих, размещенных в стране.

"Я хотел бы подтвердить на встрече с президентом, что Япония и США будут сотрудничать в сфере экономики и безопасности, что мы будем вместе работать над достижением мира, развитием свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - сказал японский премьер.

Ишиба добавил, что надеется "укрепить доверие" с Трампом в ходе их встречи.

CNN пишет, что на повестке дня также может оказаться предложение слияния металлургических компаний US Steel и японской Nippon Steel, заблокированных в январе экс-главой Белого дома Джо Байденом, который сослался на соображения национальной безопасности.

Агентство Reuters сообщало, что Трамп выступает против сделки. По данным издания, в четверг президент США провел встречу с гендиректором US Steel Дэвидом Берритом перед встречей с Ишибой.

В свою очередь Nippon Steel повторила в четверг, что эта заявка являются "лучшим предложением" для US Steel.

"Я надеюсь, что встреча Ишибы и Трампа донесет это до Трампа и откроет путь к сделке", - сказал заместитель японкой компании Такахиро Мори.