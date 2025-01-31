Глава Пентагону і міністр оборони Японії домовилися про зміцнення військових зв'язків

Новий міністр оборони США Піт Гегсет і його японський колега Ген Накатіні провели в четвер, 30 січня, першу телефонну розмову. Сторони домовилися розширити спільну військову присутність своїх країн навколо японських островів у Східно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно зі звітом про розмову, Хегсет також підтвердив Накатіні, що договір про оборону між США і Японією поширюється на групу незаселених островів у Східно-Китайському морі, які перебувають під контролем Японії, але на які претендує Китай.

Зокрема, Bloomberg зазначає, що озброєні судна берегової охорони Китаю регулярно пропливають поблизу безлюдних островів, відоме як Сенкаку в Японії та Дяоюйдао в Китаї. США, зі свого боку, не займають жодної позиції з приводу питання суверенітету островів, але наступні адміністрації США погодилися, що в разі нападу на острови, договір про взаємну оборону з Японією буде задіяний.

Також видання пише, що під час телефонної розмови міністри домовилися продовжити зусилля зі зміцнення альянсу, включно з поліпшенням структури командування і контролю США і Японії.

Зокрема, торік США оголосили про плани створення нового спільного штабу військових сил у Японії, який діятиме разом із новим командуванням об'єднаних операцій для японських військових.

"Два міністри погодилися, що Японія і США працюватимуть разом над створенням вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - резюмували в повідомленні японського міністерства оборони.