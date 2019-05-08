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Японский император Нарухито провел свой первый ритуал

Новости » Политика    08.05.2019 - 22:18
Японский император Нарухито провел свой первый ритуал
Фото: император Нарухито (GettyImages)

Император совершил синтоистский ритуал в Императорском дворце

Новый император Японии Нарухито провел свою первую церемонию после вступления на престол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как сообщается, император совершил синтоистский ритуал в Императорском дворце, чтобы "сообщить богам" императорской семьи о планах главных церемоний перед предстоящей коронацией. 

Во время церемонии Нарухито был одет в коричневый плащ и высокую черную шапку. За императором следовали дворцовые чиновники, которые несли имперские регалии. На территории императорского дворца находится храм богини Аматэрасу, которая считается мифологической прародительницей японских императоров.

Главная церемония коронации запланирована на октябрь. На нее приглашены тысячи гостей из Японии и всего мира, после чего в ноябре состоится религиозный обряд сбора урожая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 апреля 125-й император Японии Акихито отрекся от престола в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" Императорского дворца в столице Японии Токио. Главная "Церемония отречения" состоялась в Императорском дворце перед 300 людьми, включая премьер-министра Синдзо Абэ, наследного принца Нарухито и наследной принцессы Масако.

Кроме того, в Японии 1 мая состоялась церемония восшествия на престол нового императора Нарухито. Нарухито во время церемонии поклялся строго соблюдать конституцию Японии и выполнять свои обязанности символа государства и народа в качестве монарха.

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