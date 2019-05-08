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Японський імператор Нарухіто провів свій перший ритуал

Новини » Політика    08.05.2019 - 22:18
Японський імператор Нарухіто провів свій перший ритуал
Фото: імператор Нарухіто (GettyImages)

Імператор зробив синтоїстський ритуал в Імператорському палаці

Новий імператор Японії Нарухіто провів свою першу церемонію після вступу на престол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як повідомляється, імператор зробив синтоїстський ритуал в Імператорському палаці, щоб "повідомити богам" імператорської сім'ї про плани головних церемоній перед майбутньою коронацією.

Під час церемонії Нарухіто був одягнений у коричневий плащ і високу чорну шапку. За імператором слідували палацові чиновники, які несли імперські регалії. На території імператорського палацу знаходиться храм богині Аматерасу, яка вважається міфологічної прародителькою японських імператорів.

Головна церемонія коронації запланована на жовтень. На неї запрошені тисячі гостей з Японії і всього світу, після чого в листопаді відбудеться релігійний обряд збирання врожаю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 квітня 125-й імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу в залі "Сэйдэн Мацу-но-ма" Імператорського палацу в столиці Японії Токіо. Головна "Церемонія зречення" відбулася в Імператорському палаці перед 300 людьми, включаючи прем'єр-міністра Сіндзо Абе, наслідного принца Нарухіто і наслідної принцеси Масако.

Крім того, в Японії 1 травня відбулася церемонія сходження на престол нового імператора Нарухіто. Нарухіто під час церемонії поклявся суворо дотримуватися конституції Японії і виконувати свої обов'язки символу держави і народу в якості монарха.

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