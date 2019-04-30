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Император Японии Акихито официально отрекся от престола

Новости » Политика    30.04.2019 - 13:07
Император Японии Акихито официально отрекся от престола
Фото: Скриншот (twitter.com/i/broadcasts/1dRKZmpyXzvxB)

Главная "Церемония отречения" состоялась в Императорском дворце перед 300 людьми

125-й император Японии Акихито отрекся от престола в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" Императорского дворца в Токио. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC

Главная "Церемония отречения" состоялась в Императорском дворце перед 300 людьми, включая премьер-министра Синдзо Абэ, наследного принца Нарухито и наследной принцессы Масако.

Имперские камергеры несли государственные и частные печати в зал вместе со священным мечом и драгоценным камнем, которые считаются символами императорской семьи.

В короткой церемонии премьер-министр Синдзо Абэ обратился к императору, сказав: "Сохраняя в наших сердцах путь, по которому шел император, мы приложим все усилия, чтобы создать светлое будущее для Японии, полной мира и надежды".

После чего в своем заключительном выступлении Акихито "пожелал Японии и всему миру мира и процветания".

"Я глубоко благодарен людям, которые приняли меня как символ и поддержали меня. Вместе с супругой императрицей я надеюсь, что от всего сердца эра Рейвы будет мирной и плодотворной, и я молюсь за благополучие и счастье нашей страны и народов мира", - заявил Акихито. 

Технически Акихито остается императором до полуночи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп станет первым иностранным гостем  нового императора Японии. Трамп и первая леди Мелания Трамп совершат государственный визит в Японию в конце мая.

Отметим, наследный принц 59-летний Нарухито вступит на престол 1 мая. После этого в стране начнет действовать новая эра - эпоха Рэйва.

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