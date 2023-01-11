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Японський есмінець сів на мілину. Зафіксовано витік нафти

Фото: есмінець Морських сил самооборони Японії Inazuma (U.S. NAVY / japantimes.co.jp)
Автор: Володимир Костирін

Японський військовий есмінець Inazuma сів на мілину біля західного узбережжя країни у водах префектури Ямагуті. Судно вдарилося об каміння на морському дні, після чого стався витік нафти в акваторію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомлення про інцидент надійшло на берегову охорону близько 12:30 за місцевим часом (05:30 за Києвом) від екіпажу есмінця Морських сил самооборони Японії (MSDF), який заявив про потужну "вібрацію в корпусі".

Міністерство оборони та Берегова охорона Японії підтвердили, що есмінець зіткнувся з камінням на морському дні та не міг рухатися.

За останніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, хоча через пошкодження судна в морі могла витікати невелика кількість нафти.

Як повідомила японська громадська телекомпанія NHK, близько 20 членів екіпажу на палубі судна, що сіло на мілину, кидали в море щось, схоже на білий лист, щоб поглинути нафту, що витекла з пошкодженого есмінця.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2022 року неподалік узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні, і серед постраждалих був українець.

Нагадаємо також, що 18 грудня під час шторму в Сіамській затоці затонув корвет Королівських військово-морських сил Таїланду "Sukhothai".

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