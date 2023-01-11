Японский эсминец сел на мель. Зафиксирована утечка нефти

Сообщение об инциденте поступило в береговую охрану около 12:30 по местному времени (05:30 по киевскому времени) от экипажа эсминца Морских сил самообороны Японии (MSDF), заявившего о мощной "вибрацию в корпусе".

Министерство обороны и Береговая охрана Японии подтвердили, что эсминец столкнулся с камнями на морском дне и не мог двигаться.

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал, хотя в из-за повреждения судна в море могло вітечь небольшое количество нефти.

Как сообщила японская общественная телекомпания NHK, около 20 членов экипажа на палубе севшего на мель судна бросали в море нечто, похожее на белый лист, чтобы поглотить нефть, вытекшую из поврежденного эсминца.