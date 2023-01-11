Японский эсминец сел на мель. Зафиксирована утечка нефти

Японский военный эсминец Inazuma сел на мель возле западного побережья страны в водах префектуры Ямагути. Судно ударилось о камни на морском дне, после чего произошла утечка нефти в акваторию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Сообщение об инциденте поступило в береговую охрану около 12:30 по местному времени (05:30 по киевскому времени) от экипажа эсминца Морских сил самообороны Японии (MSDF), заявившего о мощной "вибрацию в корпусе".
Министерство обороны и Береговая охрана Японии подтвердили, что эсминец столкнулся с камнями на морском дне и не мог двигаться.
По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал, хотя в из-за повреждения судна в море могло вітечь небольшое количество нефти.
Как сообщила японская общественная телекомпания NHK, около 20 членов экипажа на палубе севшего на мель судна бросали в море нечто, похожее на белый лист, чтобы поглотить нефть, вытекшую из поврежденного эсминца.
Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне, и среди пострадавших был украинец.
Напомним также, что 18 декабря во время шторма в Сиамском заливе затонул корвет Королевских военно-морских сил Таиланда "Sukhothai".
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