В Туреччині стався вибух на грузовому судні, серед постраждалих є українець

Перед інцидентом корабель прямував для навантаження вугільних товарів із Трабзона.

Вибух на судні BEATA під час рейсу був спричинений витоком газу, а його капітан досі вважається зниклим безвісти. Інших 16 людей, серед яких єгиптяни, грузин, українець та албанець - вдалось врятувати.

Зазначається, що після вибуху екіпаж самостійно викликав рятівників.

Члени Єгипетської студентської спілки в Туреччини заявили про те, що вони спілкувалися з міськими лікарнями Самсуна та зв'язалися з постраждалими, підтвердивши стабільність їхнього стану здоров'я.

