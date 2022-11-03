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Японський автовиробник Infiniti йде з російського ринку

Фото: японський автовиробник Infiniti йде з російського ринку (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компанія Infiniti йде з російського ринку за материнським автовиробником Nissan і передає гарантійні зобов'язання дилерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

"Прийняття ситуації є одним з основних стовпів японської мудрості, як ми з вами знаємо. Сьогодні ми хочемо сказати вам Sayоnara, що японською означає "до побачення", - йдеться в заяві компанії, яка опублікована в одній із російських соцмереж.

У компанії наголосили, що збережуть офіційне гарантійне сервісне обслуговування автомобілів у рамках чинних гарантійних зобов'язань. Infiniti ухвалила рішення призупинити постачання нових автомобілів до Росії 9 березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Nissan Motor передала свій бізнес у Росії державній компанії за 1 євро, зазнавши збитків у розмірі близько 687 млн доларів.

Також ми писали, що Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів у Росії. Компанія закриває завод ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.

Крім того, дочірня компанія Toyota, японський виробник вантажівок та автобусів Hino Motors, відмовилася від планів щодо введення в експлуатацію свого російського заводу в Хімках Московської області.

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Російська ФедераціяNissan