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Японский автопроизводитель Infiniti уходит с российского рынка

Фото: японский автопроизводитель Infiniti уходит с российского рынка (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компания Infiniti уходит с российского рынка вслед за материнским автопроизводителем Nissan и передает гарантийные обязательства дилерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

"Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayоnara, что на японском означает "до свидания", - говорится в заявлении компании, которое опубликовано в одной из российских соцсетей.

В компании подчеркнули, что сохранят официальное гарантийное сервисное обслуживание автомобилей в рамках действующих гарантийных обязательств. Infiniti приняла решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию 9 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Nissan Motor передала свой бизнес в России государственной компании за 1 евро, понеся убыток в размере около 687 млн долларов.

Также мы писали, что Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Компания закрывает завод ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

Кроме того, дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.

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