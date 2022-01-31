UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Над Японским морем с радаров исчез истребитель F-15

Автор: Ольга Белей

В понедельник, 31 января, истребитель Воздушных сил Японии F-15 исчез с радаров, пролетая над Японским морем. Истребитель выполнял учебный полет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Истребитель F-15 ВВС Японии пропал без вести после взлета с авиабазы ​​Комацу в префектуре Исикава в центральной Японии в понедельник днем", - пишет издание.

При этом отмечается, что истребитель проводил обучение с экипажем двух человек на борту.

Радиолокационная связь с ним была потеряна около 17:30 по местному времени, когда самолет был в 5 километрах от авиабазы.

Управление береговой охраны префектуры Канадзавы заявило, что примерно в то же время получен телефонный звонок с сообщением о красном свечении у побережья.

Пропавший истребитель принадлежал к эскадрилье, которая использовалась в качестве самолетов противника для тактической летной подготовки.

Напомним, тайваньский истребитель вылетел с базы в Цзяи для тренировки во вторник, 11 января, и исчез с экранов радаров через 28 минут. На следующий день спасатели обнаружили обломки самолета, однако судьба 28-летнего пилота - капитана Чен И - осталась неизвестной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония