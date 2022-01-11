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Истребитель военно-воздушных сил Тайваня пропал с радаров

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Тайвань, Вторник 11 января 2022 12:21
Истребитель военно-воздушных сил Тайваня пропал с радаров Фото: информационное табло аэропорта (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Военные Тайваня ведут поиски пропавшего с радаров истребителя F-16 тайваньских ВВС. Проводится поисково-спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News.

"Во время учений у побережья поселка Дунши в городе Цзяи истребитель F-16V ​​внезапно пропал с экранов радаров, и наземные экипажи потеряли с ним связь", - пишет издание.

Как стало известно, истребитель поднялся в воздух с авиабазы в городе Цзяи во вторник в 14:55 по местному времени для выполнения плановой учебной миссии, в 15:23 он пропал с радаров.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

Вскоре появилась информация о том, что самолет разбился. На борту было 28 человек.

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