Истребитель военно-воздушных сил Тайваня пропал с радаров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News .

"Во время учений у побережья поселка Дунши в городе Цзяи истребитель F-16V ​​внезапно пропал с экранов радаров, и наземные экипажи потеряли с ним связь", - пишет издание.

Как стало известно, истребитель поднялся в воздух с авиабазы в городе Цзяи во вторник в 14:55 по местному времени для выполнения плановой учебной миссии, в 15:23 он пропал с радаров.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.