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Над Японським морем з радарів зник винищувач F-15

Автор: Ольга Белей

У понеділок, 31 січня, винищувач Повітряних сил Японії F-15 зник з радарів, пролітаючи над Японським морем. Винищувач виконував навчальний політ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"Винищувач F-15 ВПС Японії зник після зльоту з авіабази Комацу в префектурі Ісікава в центральній Японії в понеділок вдень", - пише видання.

При цьому наголошується, що винищувач проводив навчання з екіпажем двох осіб на борту.

Радіолокаційний зв'язок з ним було втрачено близько 17:30 за місцевим часом, коли літак був в 5 кілометрах від авіабази.

Управління берегової охорони префектури Канадзави заявило, що приблизно в той самий час отримано телефонний дзвінок з повідомленням про червоне світіння біля узбережжя.

Зниклий винищувач належав до ескадрильї, яка використовувалася в якості літаків противника для тактичної льотної підготовки.

Нагадаємо, тТайванський винищувач вилетів з бази в Цзяї для тренування у вівторок, 11 січня, і зник з екранів радарів через 28 хвилин. Наступного дня рятувальники виявили уламки літака, проте доля 28-річного пілота-капітана Чен І - залишилась невідомою.

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Японія