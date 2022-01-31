Над Японським морем з радарів зник винищувач F-15

У понеділок, 31 січня, винищувач Повітряних сил Японії F-15 зник з радарів, пролітаючи над Японським морем. Винищувач виконував навчальний політ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
"Винищувач F-15 ВПС Японії зник після зльоту з авіабази Комацу в префектурі Ісікава в центральній Японії в понеділок вдень", - пише видання.
При цьому наголошується, що винищувач проводив навчання з екіпажем двох осіб на борту.
Радіолокаційний зв'язок з ним було втрачено близько 17:30 за місцевим часом, коли літак був в 5 кілометрах від авіабази.
Управління берегової охорони префектури Канадзави заявило, що приблизно в той самий час отримано телефонний дзвінок з повідомленням про червоне світіння біля узбережжя.
Зниклий винищувач належав до ескадрильї, яка використовувалася в якості літаків противника для тактичної льотної підготовки.
Нагадаємо, тТайванський винищувач вилетів з бази в Цзяї для тренування у вівторок, 11 січня, і зник з екранів радарів через 28 хвилин. Наступного дня рятувальники виявили уламки літака, проте доля 28-річного пілота-капітана Чен І - залишилась невідомою.