Японська влада має намір заарештувати главу Nissan і Renault

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Карлоса Гона можуть заарештувати у зв'язку з підозрами у порушенні японського фінансового законодавства

Главу компаній Nissan і Renault Карлоса Гона можуть заарештувати у зв'язку з підозрами у порушенні японського фінансового законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Asahi Shimbun.

Повідомляється, що прокуратура Токіо готується заарештувати топ-менеджера через те, що він не задекларував частину винагороди у формі цінних паперів від Nissan Motor Co. Відсутність цих даних у документах розкриття може бути прирівняне до маніпулювання інформацією, пише газета.

Сьогодні Гон добровільно прибув до прокуратури Токіо. Очікується, що він буде заарештований після допиту.

Як відомо, Карлос Гон займає керівні пости в Renault з кінця 1996 року. У 1999 році, коли Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, він був переведений в японську компанію на посаду директора з виробництва, а роком пізніше став її президентом і гендиректором. З 2005 року також займає посади президента і гендиректора Renault.

Нагадаємо, в Німеччині колишнього голови ради директорів компанії Volkswagen Мартіна Вінтеркорна підозрюють в податковому шахрайстві.