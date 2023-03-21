Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла України в Японії Сергія Корсунського.

"Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії "Відродження" за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн доларів", - йдеться у заяві.

Корсунський повідомив, що вони придбали 20 автомобілів Toyota Hilux та два контейнери корисної продукції для ЗСУ. Все це найближчим часом прибуде в Україну до військових.

"Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох персонажів, всі інші - за нас", - додав посол України.