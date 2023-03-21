Японские парламентарии собрали деньги и приобрели 20 автомобилей для ВСУ (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посла Украины в Японии Сергея Корсунского.

"Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии "Возрождение" за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов", - говорится в заявлении.

Корсунский сообщил, что они приобрели 20 автомобилей Toyota Hilux и два контейнера полезной продукции для ВСУ. Все это в ближайшее время прибудет в Украину в военные.

"Важно, что в парламенте Японии у нас есть поддержка как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные - за нас", - добавил посол Украины.