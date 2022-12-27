Японські компанії підпишуть нові довгострокові контракти на купівлю СПГ з Оману

Японські торгові дома Mitsui & Co, Itochu Corp та найбільший у країні виробник електроенергії JERA підпишуть нові довгострокові контракти на купівлю скрапленого природного газу (СПГ) з Оману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Контракти розраховані приблизно на 10 років. Як поінформувала японська громадська телекомпанія NHK, очікується, що домовленості дозволять компаніям закупити в Омані загалом близько 2 мільйонів тонн СПГ, починаючи з 2025 року.

Зазначається, що цей крок допоможе бідній ресурсами Японії диверсифікувати джерела постачання палива, постачання якого у світі було обмежено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та низки санкцій Заходу щодо російських енергоресурсів.

Ймовірно, нові контракти будуть погоджені у вівторок, і міністр промисловості Японії Ясутосі Нісімура, який перебуває з візитом на Близькому Сході, візьме участь у церемонії підписання.

Минулого року Японія імпортувала 1,9 мільйона тонн СПГ, що становить 2,6% загального обсягу імпорту країни.

У NHK додали, що інші японські компанії також ведуть переговори з Оманом щодо купівлі СПГ.