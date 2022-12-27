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Японские компании подпишут новые долгосрочные контракты на покупку СПГ из Омана

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Вторник 27 декабря 2022 02:47
Японские компании подпишут новые долгосрочные контракты на покупку СПГ из Омана Фото: крупные японские компании заключат контракты с Оманом на покупку СПГ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Японские торговые дома Mitsui & Co, Itochu Corp и крупнейший в стране производитель электроэнергии JERA подпишут новые долгосрочные контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) из Омана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Контракты рассчитаны примерно на 10 лет. Как проинформировала японская общественная телекомпания NHK, ожидается, что договоренности позволят компаниям закупить в Омане в общей сложности около 2 миллионов тонн СПГ, начиная с 2025 года.

Отмечается, что этот шаг поможет бедной ресурсами Японии диверсифицировать источники поставок топлива, поставки которого в мире были ограничены после полномасштабного вторжения РФ в Украину и ряда санкций Запада в отношении российских энергоресурсов.

Вероятно, новые контракты будут согласованы во вторник, и находящийся с визитом на Ближнем Востоке министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура примет участие в церемонии подписания.

В прошлом году Япония импортировала 1,9 миллиона тонн СПГ, что составляет 2,6% от общего объема импорта страны.

В NHK добавили, что другие японские компании также ведут переговоры с Оманом о покупке СПГ.

Напомним, с 1 января 2023 года три японские страховые компании прекратят страхование судов от военных повреждений во всех российских водах. Отметим, что японский импорт сжиженного природного газа из российского проекта "Сахалин-2" и других стран может пострадать из-за невозможности обеспечить страховое покрытие.

Ранее сообщалось, что Япония планирует сохранить свою долю в нефтегазовом проекте Сахалин-2, при этом две крупные японские энергетические компании должны подписать соглашение с новым российским оператором.

Перед этим правительство Японии обратилось к двум крупнейшим промышленным альянсам с просьбой присоединиться к новому оператору нефтегазового проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке РФ.

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