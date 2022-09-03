Японская компания Hino Motors сворачивает запуск производства грузовиков в РФ

Дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Основными причинами названы задержка строительных работ и налоговые проблемы. Изначально компания планировала расширить свой бизнес в России за счет организации местного производства в ожидании значительного роста спроса на грузовые автомобили в РФ.
По информации японских СМИ, война в Украине и введенные против России санкции не повлияли на решение Hino Motors, а действующее ограничение на экспорт японских грузовиков в РФ рассматривается автоконцерном как временное.
Напомним, ранее шведская компания Ericsson, которая в начале года отправила своих сотрудников в России в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.
До этого американский производитель компьютеров Dell Technologies Inc прекратил все операции в РФ после закрытия своих офисов в середине августа.
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