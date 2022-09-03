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Японська компанія Hino Motors згортає запуск виробництва вантажівок в РФ

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Токіо, Субота 03 вересня 2022 13:34
Японська компанія Hino Motors згортає запуск виробництва вантажівок в РФ Фото: японський автовиробник Hino Motors згорнув запуск виробництва в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дочірня компанія Toyota, японський виробник вантажівок і автобусів Hino Motors відмовилася від планів з введення в експлуатацію свого російського заводу в Хімках Московської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Основними причинами названі затримка будівельних робіт і податкові проблеми. Спочатку компанія планувала розширити свій бізнес в Росії шляхом організації місцевого виробництва в очікуванні значного зростання попиту на вантажні автомобілі в РФ.

За інформацією японських ЗМІ, війна в Україні і введені проти Росії санкції не вплинули на рішення Hino Motors, а чинне обмеження на експорт японських вантажівок до РФ розглядається автоконцерном як тимчасове.

Нагадаємо, раніше шведська компанія Ericsson, яка на початку року відправила своїх співробітників в Росії в оплачувані відпустки, заявила про те, що повністю піде з країни.

До цього американський виробник комп'ютерів Dell Technologies Inc припинив всі операції в РФ після закриття своїх офісів в середині серпня.

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