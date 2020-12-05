Японская капсула с грунтом астероида успешно приземлилась в Австралии

Капсула межпланетной станции "Хаябуса-2", содержащая в себе образцы астероида Рюгу, совершила успешную посадку на полигоне Вумера в Австралии. Японская поисковая группа уже отыскала ее.

Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году.

Сама станция уже удаляется от нашей планеты и в течение десяти лет изучит еще два астероида.

"Хаябуса-2" стартовала в конце 2014 года, ее целью стал небольшой околоземный астероид Рюгу, который станция всесторонне исследовала в течение двух лет, а также взяла пробы грунта.

Ожидается, что исследование вещества Рюгу в условиях лаборатории позволит узнать много нового о происхождении Солнечной системы.

В ноябре прошлого года станция взяла курс на Землю. Утром 5 декабря капсула отделилась от станции для возвращения с образцами.

Напомним, 1 декабря Китай заявил об успешной посадке космического зонда Chang'e-5 на поверхность Луны. Теперь китайская робототехника начнет собирать лунный грунт, чтобы доставить его на Землю.

Напомним, Китай запустил ракету-носитель с космическим аппаратом Chang'e-5 на прошлой неделе. Запуск состоялся 24 ноября.

Как писало РБК-Украина, американское космическое агентство NASA выразило надежду на то, что Китай поделится с миром образцами, которые получит с Луны.