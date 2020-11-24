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В NASA ожидают, что Китай поделится с миром образцами с Луны

Вторник 24 ноября 2020 09:36
В NASA ожидают, что Китай поделится с миром образцами с Луны
Фото: NASA (flickr.com Oliver Hine)
Автор: Андрей Козловский

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) надеется, что Китай поделится образцами породы с Луны. Если это случится, китайская программа станет полезной для всего международного сообщества.

Об этом сообщает NASA в Twitter.

"С запуском Chang'e 5 Китай начал усилия, чтобы присоединения к США и бывшему Советскому Союзу для получения образцов с Луны. Надеемся, Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание Луны, как это делали наши миссии Аполлон и программа Артемида", - идется в сообщении.

Напомним, сегодня Китай успешно запустил ракету-носитель с аппаратом Chang'e 5 на Луну. Планируется, что космическая миссия соберет 2 кг образцов грунта на лавовой равнине, известной как Океан Бурь, после чего вернется на Землю.

В декабре Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя Chang'e 5 с телекоммуникационным спутником на борту.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что NASA впервые нашло воду на солнечной стороне Луны. Исследование проходило при помощи летающего инфракрасного телескопа SOFIA.

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