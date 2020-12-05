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Японська капсула з грунтом астероїда успішно приземлилася в Австралії

Автор: Артур Родивилов

Капсула міжпланетної станції "Хаябуса-2", що містить у собі зразки астероїда Рюгу, здійснила успішну посадку на полігоні Вумера в Австралії. Японська пошукова група вже відшукала її.

Про це повідомляє Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Зразки реголіту з астероїда, який знаходиться на відстані 340 млн км від Землі, були взяті японським зондом в ході двох посадок на його поверхню у 2019 році.

Сама станція вже віддаляється від нашої планети та протягом десяти років вивчить ще два астероїди.

"Хаябуса-2" стартувала в кінці 2014 року, її метою став невеликий навколоземний астероїд Рюгу, який станція всебічно дослідила протягом двох років, а також взяла проби грунту.

Очікується, що дослідження речовини Рюгу в умовах лабораторії дозволить дізнатися багато нового про походження Сонячної системи.

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У листопаді минулого року станція взяла курс на Землю. Вранці 5 грудня капсула відокремилася від станції для повернення зі зразками.

Нагадаємо, 1 грудня Китай заявив про успішну посадку космічного зонда Chang'e-5 на поверхню Місяця. Тепер китайська робототехніка почне збирати місячний грунт, щоб доставити його на Землю.

Нагадаємо, Китай запустив ракету-носій з космічним апаратом Chang'e-5 минулого тижня. Запуск відбувся 24 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, американське космічне агентство NASA висловило надію на те, що Китай поділиться зі світом зразками, які отримає з Місяця.

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