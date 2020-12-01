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Китай посадил космический зонд на Луну

Пекин, Вторник 01 декабря 2020 18:25
Китай посадил космический зонд на Луну
Фото: китайский зонд Chang'e-5 (alwihdainfo.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китай заявил об успешной посадке космического зонда Chang'e-5 на поверхность Луны. Теперь китайская робототехника начнет собирать лунный грунт, чтобы доставить его на Землю.

Об этом сообщает агентство BBC News.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней китайский зонд будет исследовать окружающую территорию и собирать образцы лунной пыли и горных пород. Для выполнения этого задания зонд оборудован специальными приборами, в частности, камерой, спектрометром, совком и дрелью.

Цель китайской миссии - собрать и доставить на Землю около 2 килограмма космической пыли или горных пород. Сначала зонд доставит образцы на орбитальный аппарат, а уже оттуда они отправятся на Землю.

Китай может стать третьей страной после СССР и США, которой удастся осуществить подобную миссию. Последний раз лунный грунт доставляли на Землю 44 года назад в рамках советской миссии "Луна 24", которая собрала около 200 граммов образцов.

Напомним, Китай запустил ракету-носитель с космическим аппаратом Chang'e-5 на прошлой неделе. Запуск состоялся 24 ноября.

Как писало РБК-Украина, американское космическое агентство NASA выразило надежду на то, что Китай поделится с миром образцами, которые получит с Луны.

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