Не понравилось обслуживание: в Киеве мужчина поджег кафе

Согласно данным следствия, в настоящее время спасатели ликвидировали пожар, а правоохранители задержали лицо, которое причастно к поджогу.

"Нам злоумышленник пояснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег ее", - отмечает пресс-служба.

В результате инцидента никто из посетителей или персонала заведения не пострадал. Однако пожар повредил интерьер зала.

"Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавляет пресс-служба.

В соответствии со ст. 194 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет заключения.