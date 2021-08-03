Не сподобалось обслуговування: у Києві чоловік підпалив кафе

Згідно з даними слідства, наразі рятувальники ліквідували пожежу, а правоохоронці затримали особу, яка причетна до підпалу.

"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалось обслуговування у кафе, тож він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш та запалив її", - відзначає пресслужба.

Внаслідок інциденту ніхто з відвідувачів чи персоналу закладу не постраждав. Однак пожежа пошкодила інтер'єр залу.

"Підпалювачем виявився раніше не судимий 35-річний киянин, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додає пресслужба.

Відповідно до ст. 194 Кримінального Кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років ув'язнення.