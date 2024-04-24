Лише поновлення допомоги Україні від США буде недостатньо для перемоги над Росією, - Кулеба

Лише поновлення американської військової допомоги Україні не буде достатньо для того, щоб здобути перемогу над російськими окупантами. Заходу слід збільшити оборонне виробництво.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю The Guardian заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жоден пакет не зможе зупинити росіян. Що зупинить росіян, то це єдиний фронт усієї України та всіх її партнерів", - зазначив Кулеба, коментуючи майбутнє відновлення постачання зброї із США до України.

За словами міністра, країнам Заходу необхідно збільшити виробництво зброї, як це вже зробила Україна.

"Коли я бачу, чого досягла Росія у створенні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що на Заході щось не так. Захід повинен зрозуміти, що епоха миру в Європі закінчилася", - додав Кулеба.

Він уточнив, що пік оборонного виробництва в країнах-союзниках України очікується не раніше кінця 2024 року, тому Київ допускає продовження бойових дій у 2025 році.