Лише поновлення допомоги Україні від США буде недостатньо для перемоги над Росією, - Кулеба
Лише поновлення американської військової допомоги Україні не буде достатньо для того, щоб здобути перемогу над російськими окупантами. Заходу слід збільшити оборонне виробництво.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Guardian заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Жоден пакет не зможе зупинити росіян. Що зупинить росіян, то це єдиний фронт усієї України та всіх її партнерів", - зазначив Кулеба, коментуючи майбутнє відновлення постачання зброї із США до України.
За словами міністра, країнам Заходу необхідно збільшити виробництво зброї, як це вже зробила Україна.
"Коли я бачу, чого досягла Росія у створенні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що на Заході щось не так. Захід повинен зрозуміти, що епоха миру в Європі закінчилася", - додав Кулеба.
Він уточнив, що пік оборонного виробництва в країнах-союзниках України очікується не раніше кінця 2024 року, тому Київ допускає продовження бойових дій у 2025 році.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, минулого тижня у Конгресі США почали розглядати законопроект, який передбачає нове фінансування для допомоги Україні на 60 млрд доларів.
Станом на сьогодні документ пройшов Палату представників та Сенат. Для того, щоб він набув чинності, необхідний лише підпис президента США Джо Байдена.
Очікується, що відразу після підписання законопроекту влада США анонсує новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів. Туди можуть увійти далекобійні ракети ATACMS.
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