Лишь возобновления помощи Украине от США будет недостаточно для победы над Россией, - Кулеба

Лишь возобновления американской военной помощи Украине не будет достаточно для того, чтобы одержать победу над российскими оккупантами. Западу нужно увеличить оборонное производство.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью The Guardian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ни один пакет не сможет остановить россиян. Что остановит россиян, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров", - отметил Кулеба, комментируя предстоящее возобновление поставок оружия из США в Украину.

По словам министра, странам Запада необходимо увеличить производство оружия, как это уже сделала Украина.

"Когда я вижу, чего добилась Россия в создании оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что на Западе что-то не так. Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась", - добавил Кулеба.

Он уточнил, что пик оборонного производства в странах-союзниках Украины ожидается не ранее конца 2024 года, поэтому Киев допускает продолжение боевых действий в 2025 году.