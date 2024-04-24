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Лишь возобновления помощи Украине от США будет недостаточно для победы над Россией, - Кулеба

Среда 24 апреля 2024 17:54
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Лишь возобновления помощи Украине от США будет недостаточно для победы над Россией, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Лишь возобновления американской военной помощи Украине не будет достаточно для того, чтобы одержать победу над российскими оккупантами. Западу нужно увеличить оборонное производство.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью The Guardian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ни один пакет не сможет остановить россиян. Что остановит россиян, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров", - отметил Кулеба, комментируя предстоящее возобновление поставок оружия из США в Украину.

По словам министра, странам Запада необходимо увеличить производство оружия, как это уже сделала Украина.

"Когда я вижу, чего добилась Россия в создании оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что на Западе что-то не так. Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась", - добавил Кулеба.

Он уточнил, что пик оборонного производства в странах-союзниках Украины ожидается не ранее конца 2024 года, поэтому Киев допускает продолжение боевых действий в 2025 году.

Помощь Украине от США

Напомним, на прошлой неделе в Конгрессе США начали рассматривать законопроект, который предусматривает новое финансирование для помощи Украине на 60 млрд долларов.

По состоянию на сегодня документ прошел Палату представителей и Сенат. Для того, чтобы он вступил в силу, необходима только подпись президента США Джо Байдена.

Ожидается, что сразу после подписания законопроекта власти США анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов. Туда могут войти дальнобойные ракеты ATACMS.

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