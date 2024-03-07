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У Японії заявили, що серйозно стурбовані тіснішими військовими зв'язками між Китаєм і РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Токіо серйозно занепокоєний більш тісною військовою співпрацею між Китаєм і Росією у світлі безпеки Японії та всього регіону.

Про це заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Есімас Хаясі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наша країна має намір уважно стежити за розвитком китайсько-російських відносин", - підкреслив він.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

У жовтні Міноборони США заявило, що Китай, попри свої заперечення, постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

А міністр закордонних справ Китаю Ван І запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю до Росії.

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