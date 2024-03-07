В Японии заявили, что серьезно обеспокоены более тесными военными связями между Китаем и РФ

"Наша страна намерена внимательно следить за развитием китайско-российских отношений", - подчеркнул он.

Связи Китая и России

Китай стал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

В октябре Минобороны США заявило, что Китай, несмотря на свои возражения, поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

А министр иностранных дел Китая Ван И заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие в Россию.

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