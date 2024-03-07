В Японии заявили, что серьезно обеспокоены более тесными военными связями между Китаем и РФ

Токио серьезно обеспокоен более тесным военным сотрудничеством между Китаем и Россией в свете безопасности Японии и всего региона.
Об этом заявил главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Наша страна намерена внимательно следить за развитием китайско-российских отношений", - подчеркнул он.
Китай стал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.
Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.
В октябре Минобороны США заявило, что Китай, несмотря на свои возражения, поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.
А министр иностранных дел Китая Ван И заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие в Россию.
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