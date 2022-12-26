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В Японії сильний сніг: велика кількість загиблих і поранених

Фото: на півночі Японії ускладнено рух на автошляхах (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Сильний сніг на значній частині Японії забрав життя 17 людей і поранив понад 90 осіб. Багато населених пункттів знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляє метеослужба Японії, на яку посилається The Guardian, починаючи з минулого тижня, потужні зимові фронти зумовили сильний снігопад у північних регіонах країни, який зупинив сотні транспортних засобів на автошляхах, затримав служби доставки та спричинив 11 смертей станом на суботу, 24 грудня. Сьогодні, 26 грудня, кількість загиблих зросла до 17 і поранених до 93 осіб.

За інформацією офіційних осіб, чимало летальних випадків спричинено падінням людей з дахів або їх похованням під товстими купами снігу, що сповзає з дахів. Муніципалітети закликали мешканців бути обережними під час прибирання снігу та не працювати поодинці.

У багатьох районах північно-східної Японії кількість снігу втричі перевищує середній показник за сезон. Зруйновані лінії електропередач на найпівнічнішому острові Японії, без світла залишилися близько 20 тисяч будинків.

На півночі країни було припинено рух десятків поїздів і рейсів, але відтоді сполучення здебільшого відновлено.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у Канаді негода зупинила залізничне сполучення між найбільшими містами.

Нагадаємо, в США почалася сильна снігова буря, понад мільйон жителів залишилися без світла. Кількість загиблих сягнула щонайменше 34 осіб.

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ЯпоніяСнігопад