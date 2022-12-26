У Канаді негода зупинила залізничне сполучення між найбільшими містами
На півдні Канади через сильну негоду з рейок зійшов вантажний потяг. Внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBС.
У канадській компанії-операторі пасажирських поїздів VIA Rail зазначили, що всі потяги між Торонто й Оттавою та Торонто й Монреалем, заплановані на 26 грудня, були скасовані.
До слова, суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.
Сотні людей були змушені провести до 12 годин у потягах, які застрягли у заметах. Досі понад 100 тисяч користувачів у провінціях Квебек та Онтаріо залишаються без електроенергії.
Нагадаємо, в США почалася сильна снігова буря, понад мільйон жителів залишилися без світла. Кількість загиблих сягнула щонайменше 34 осіб.
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