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У Канаді негода зупинила залізничне сполучення між найбільшими містами

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Понеділок 26 грудня 2022 05:19
У Канаді негода зупинила залізничне сполучення між найбільшими містами Фото: У Канаді через негоду зупинено залізничне сполучення між найбільшими містами (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Олег Васьків

На півдні Канади через сильну негоду з рейок зійшов вантажний потяг. Внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBС.

У канадській компанії-операторі пасажирських поїздів VIA Rail зазначили, що всі потяги між Торонто й Оттавою та Торонто й Монреалем, заплановані на 26 грудня, були скасовані.

До слова, суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.

Сотні людей були змушені провести до 12 годин у потягах, які застрягли у заметах. Досі понад 100 тисяч користувачів у провінціях Квебек та Онтаріо залишаються без електроенергії.

Нагадаємо, в США почалася сильна снігова буря, понад мільйон жителів залишилися без світла. Кількість загиблих сягнула щонайменше 34 осіб.

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