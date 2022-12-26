Фото: Кількість жертв снігової бурі в США знову зросла (twitter.com/NWSBUFFALO)

Снігова буря, яка лютує у Сполучених Штатах, вже забрала життя щонайменше 34 людей. Масштаби негоди продовжують зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NPR.

Деякі американці застрягли всередині власних домівок. Було також знеструмлено десятки тисяч будинків і підприємств. "За даними Національної метеорологічної служби, близько 60% населення США зіткнулися з попередженнями про снігову бурю", - пишуть ЗМІ. Через негоду сотні авіарейсів уже скасовано. Станом на 25 грудня відмінили близько 1 707 внутрішніх і міжнародних рейсів.