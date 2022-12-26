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Кількість жертв снігової бурі в США знову зросла

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Понеділок 26 грудня 2022 03:25
Кількість жертв снігової бурі в США знову зросла Фото: Кількість жертв снігової бурі в США знову зросла (twitter.com/NWSBUFFALO)
Автор: Олег Васьків

Снігова буря, яка лютує у Сполучених Штатах, вже забрала життя щонайменше 34 людей. Масштаби негоди продовжують зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NPR.

Деякі американці застрягли всередині власних домівок. Було також знеструмлено десятки тисяч будинків і підприємств.

"За даними Національної метеорологічної служби, близько 60% населення США зіткнулися з попередженнями про снігову бурю", - пишуть ЗМІ.

Через негоду сотні авіарейсів уже скасовано. Станом на 25 грудня відмінили близько 1 707 внутрішніх і міжнародних рейсів.

Нагадаємо, в США почалася сильна снігова буря, понад мільйон жителів залишилися без світла.

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