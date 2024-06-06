У Японії розповіли, хто представить країну на саміті миру у Швейцарії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда візьме участь у саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15 червня, щоб обговорити мирний план для України.
Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Есімас Хаясі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goo.
Він підкреслив значущість мирного саміту, заявивши, що це важлива зустріч для демонстрації підтримки зусиль України з боку міжнародної спільноти.
Дипломатична зустріч високого рівня щодо України запланована на 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що в ній візьмуть участь понад 150 делегацій із різних країн світу.
У центрі уваги саміту, як передбачається, опиниться формула миру, запропонована українським президентом Володимиром Зеленським.
Раніше свою участь у саміті миру підтвердив Сінгапур.
При цьому ЗМІ розповіли, які країни Південно-Східної Азії відвідають саміт миру.
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