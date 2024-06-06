В Японии рассказали, кто представит страну на саммите мира в Швейцарии

Саммит мира

Дипломатическая встреча высокого уровня по Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что в ней примут участие свыше 150 делегаций из разных стран мира.

В центре внимания саммита, как предполагается, окажется формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее свое участие в саммите мира подтвердил Сингапур.

При этом СМИ рассказали, какие страны Юго-Восточной Азии посетят саммит мира.

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