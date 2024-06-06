Саміт миру: ЗМІ підрахували, скільки країн Південно-Східної Азії візьмуть участь у зустрічі

Швейцарія та Україна запросили на саміт миру 160 держав, проте тільки 106 із них наразі підтвердили свою участь у зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fulcrum.

Чотири країни Південно-Східної Азії вже підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру: Тимор-Лешті, Філіппіни, Сінгапур і Таїланд.

Видання зазначає, що участь Тимору-Лешті не є дивною, з огляду на те, що 1975 року він був захоплений Індонезією, а нинішній президент Жозе-Рамуш Орта очолив дипломатичний процес із виведення військ Індонезії з країни.

Участь Філіппін у саміті миру була само собою зрозумілою через різку критику президента Фердинанда Маркоса-молодшого на адресу Росії та тісніші відносини його адміністрації зі США.

Також очікується участь Сінгапуру, який зайняв найбільш принципову позицію проти вторгнення РФ в Україну. Водночас Сінгапур є єдиною регіональною державою, яка запровадила односторонні санкції проти агресора.

За повідомленнями, Таїланд також відповів згодою на запрошення Швейцарії, незважаючи на нейтральну позицію країни щодо війни. На конференції країну представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Індонезія ще не підтвердила участь у конференції, але майже напевно візьме в ній участь.

При цьому видання зазначає, що участь трьох країн можна виключити. Зокрема, М'янми, В'єтнаму та Лаосу.

Чи відправить Малайзія делегацію до Швейцарії, поки що неясно. Оскільки Малайзія вважає конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом набагато пріоритетнішим, ніж війна Росії проти України. Але якщо її найближчі сусіди візьмуть участь у конференції, Малайзія, можливо, не захоче опинитися осторонь.

Бруней теж поки що роздумує над запрошенням. Водночас поки що не відомо, чи братиме участь у саміті Камбоджа.