У Японії різко почастішали напади ведмедів на людей: що робить влада

В Японії різко почастішали напади ведмедів на людей у містах, через що влада залучила військових та посилила заходи безпеки в найбільш постраждалих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Вloomberg.

За даними уряду, з початку квітня 2025 року у країні від атак ведмедів загинули щонайменше 12 людей, що стало найвищим показником за останні роки і перевищило попередній антирекорд у 2023 році, коли загинули шість людей. Крім того, десятки осіб отримали травми.

Найбільше постраждали мешканці регіону Тохоку на півночі країни, переважно літні люди, які збирали гриби чи працювали на сільських ділянках.

При цьому особлива небезпека зберігається у північно-східному регіоні Тохоку, де через скорочення населення та нестачу мисливців тварин стало значно важче контролювати.

Зважаючи на обставини, у префектурі Акіта влада вдалась до надзвичайних заходів - звернулася по допомогу до Сил самооборони Японії. Тепер військові патрулюють лісові зони поблизу житлових кварталів, встановлюють пастки та супроводжують рятувальні служби.

Місцевих жителів закликають уникати прогулянок у парках і лісах, не залишати на вулиці сміття, а школярів просять добиратися на заняття групами.

Чому нападів стало більше

Фахівці пояснюють сплеск агресивної поведінки ведмедів одразу кількома факторами:

Кліматичні зміни: через теплішу осінь і зміни в лісовій екосистемі скоротилися запаси жолудів та горіхів - основної їжі тварин. Демографія: у сільських районах стає дедалі менше мисливців, які раніше контролювали чисельність хижаків. Зростання популяції ведмедів, особливо на острові Хоккайдо, де кількість бурих ведмедів за 30 років виросла приблизно утричі - до понад 11 000 особин.

Масштаби проблеми

За даними Міністерства навколишнього середовища Японії, лише за перші п’ять місяців поточного фінансового року зафіксовано понад 16 тисяч випадків появи ведмедів поблизу населених пунктів.

Найбільше таких спостережень припадає на північно-східний регіон Тохоку та центральний Хокуріку, де фіксують зростання кількості інцидентів за участю диких тварин.

До речі, у Японії мешкають два види ведмедів:

бурий ведмідь Хоккайдо, більший і небезпечніший;

азиатський чорний ведмідь, який живе на головних островах.

Ринок реагує: акції виробників засобів захисту злітають

Парадоксально, але загроза нападів ведмедів викликала сплеск інтересу інвесторів.

Акції компаній, що виробляють засоби самозахисту, за кілька місяців різко підскочили:

Tiemco Ltd. (виробник перцевих балончиків проти ведмедів) - +95% від початку року;

Miroku Corp. (виробник мисливських рушниць) - +27%

Причому Tiemco за цей період навіть повідомляла про збитки в інших напрямках бізнесу - але спрей від ведмедів розкуповують миттєво, і компанія вже кілька разів поновлювала запаси.

"Інвестори активно скуповують наші акції, хоча фінансові показники загалом були слабкими", - заявив президент Tiemco Сейічі Сакаї.

Японська влада рекомендує жителям носити дзвіночки, спрей від ведмедів і уникати виходу в ліс на самоті, особливо у сезон збору грибів.